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Explosión en Guadalajara Deja Madre, Padre e Hija de 2 Años Heridos

Un incendio en la colonia Del Fresno dejó como resultado a tres familiares con quemaduras, quienes son atendidos por las autoridades médicas

ExplosiónUna explosión en Guadalajara dejó a tres integrantes de una familia heridos. Foto: N+

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Una explosión que terminó en incendio en Guadalajara dejó a tres integrantes de una familia heridos

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Explosión en Guadalajara Deja 3 Heridos, Entre Ellos una Niña | N+