Explosión en Guadalajara Deja Madre, Padre e Hija de 2 Años Heridos

Una explosión en la colonia Del Fresno, en Guadalajara, dejó a un padre, una madre y a una menor de 2 años heridos, quienes ya están recibiendo atención médica.

La explosión, que terminó en incendio, ocurrió en el cruce de las calles Pelícano y Durazno; ambulancias arribaron al lugar y trasladaron a los familiares heridos.

De acuerdo con las autoridades, la explosión se generó por una fuga de gas LP, al interior de un cuarto del número 4 de una vecindad.

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Acerca de los datos de los lesionados, se conoce que se trata del padre de 25 años, la madre de 23, y la menor de 2.

Los bomberos trabajaron para sofocar el incendio, sin reportar más personas lesionadas, sin embargo, se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles sobre posibles afectaciones a infraestructura.