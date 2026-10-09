Seguridad

Autoridades Realizan Cateo en Inmueble de Fertilizantes de Veracruz

Un operativo fue desplegado en un local ubicado en Amatlán de Los Reyes. Personal ministerial ingresó al establecimiento para llevar a cabo diversas diligencias

Autoridades Realizan Cateo en Inmueble de Fertilizantes de VeracruzLa presencia de las corporaciones de seguridad generó expectación entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona. Foto: N+

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Operativo en carretera Córdoba-Veracruz: Fiscalía y fuerzas de seguridad catean inmueble de fertilizantes. Expectación entre habitantes y conductores.

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