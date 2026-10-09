Autoridades Realizan Cateo en Inmueble de Fertilizantes de Veracruz

Elementos de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba realizaron un cateo en las instalaciones de una empresa dedicada a la comercialización de fertilizantes, ubicada en la comunidad de Venta Parada, a un costado de la carretera federal Córdoba-Veracruz.

El operativo se desplegó a la altura del kilómetro 10, en territorio del municipio de Amatlán de los Reyes, donde personal ministerial ingresó al establecimiento para llevar a cabo diversas diligencias.

Elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Policía Estatal llevaron a cabo dicha acción. La presencia de las corporaciones de seguridad generó expectación entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

En el interior del inmueble también se observó la presencia de varios tractocamiones y, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente el motivo que originó la orden de cateo, ni se ha informado si durante la diligencia fueron asegurados objetos o si hubo personas detenidas.