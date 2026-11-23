Benigno “N” y Lucy Naydelín “N” permanecerán en prisión preventiva justificada, luego de ser vinculados a proceso por el delito de homicidio culposo, en agravio de una menor de edad, en el municipio de Poza Rica.

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían ingresado con la víctima a un motel ubicado en la colonia La Rueda, donde presuntamente permanecieron dormidos al interior de un vehículo con el motor encendido.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre. La menor se encontraba en el asiento trasero de la unidad, donde falleció, mientras los otros dos ocupantes fueron señalados por su presunta responsabilidad en lo ocurrido.

Un juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra ambos imputados, mientras continúa el proceso penal para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.