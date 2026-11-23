El jefe de Inteligencia Artificial de Meta, Alexandr Wang, lanzó una advertencia sobre los riesgos que representa el avance de la Superinteligencia Artificial (ASI, por sus siglas en inglés) y la posibilidad de que la humanidad pierda el control ante sistemas capaces de superar las capacidades intelectuales de las personas.

A través de un artículo publicado en su cuenta de X, Wang señaló que la humanidad atraviesa un momento decisivo, pues las acciones que se emprendan durante el próximo año podrían tener consecuencias trascendentales para el futuro del planeta.

“La superinteligencia está llegando. La forma en que la humanidad actúe durante el próximo año tendrá grandes consecuencias para el mundo futuro en el que viviremos”, expresó.

Para dimensionar el alcance de estos avances, el directivo hizo referencia a la demostración de la Hipótesis de Riemann, uno de los problemas matemáticos más importantes y complejos de la historia, cuya resolución, de acuerdo con su planteamiento, representaría un cambio significativo en las capacidades de la Inteligencia Artificial.

Wang sostuvo que este tipo de desafíos intelectuales supera incluso algunos de los mayores logros científicos y tecnológicos de la humanidad. En ese sentido, comparó la complejidad de este problema matemático con el desarrollo de la bomba atómica, al considerar que este último sería un ejercicio menor frente a la magnitud intelectual que implica resolver la hipótesis.

"Nada de lo que la humanidad ha conseguido hasta la fecha se compara con la demostración de la Hipótesis de Riemann en cuanto a pura potencia y fuerza intelectual (...) Puedo afirmar —y muchos físicos estarían de acuerdo— que el desarrollo de la bomba atómica no es más que un ejercicio escolar en comparación con la Hipótesis de Riemann. Es difícil exagerar la magnitud del descubrimiento que acabamos de presenciar, logrado, además, con la ayuda de una mente ajena que no logramos comprender", destacó.

Seguridad, alineación y protección de la IA

El responsable de IA de Meta también recordó que, desde diciembre de 2024, con la llegada del modelo o3, comenzaron a observar avances importantes en la capacidad de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para resolver problemas matemáticos complejos, incluidos los de la AIME.

Explicó que, durante los últimos dos años, los modelos han superado diversas limitaciones y desarrollado capacidades cada vez más avanzadas en programación, ciberseguridad y ejecución autónoma de tareas.

A su juicio, el principal obstáculo para que estos sistemas superen ampliamente a los seres humanos ya no sería necesariamente su capacidad intelectual, sino aspectos como los conocimientos técnicos especializados, la infraestructura operativa y la experimentación.

Wang advirtió que este desarrollo podría convertir a la IA en el principal motor de progreso en prácticamente todas las disciplinas, desde la investigación científica y la biología hasta la economía y otros campos del conocimiento.

"Es muy probable que la IA se convierta en el mayor motor de progreso en casi todos los campos, superando ampliamente a los mejores seres humanos", dijo.

Uno de los escenarios que considera más preocupantes es que los sistemas de IA alcancen la capacidad de automatizar por completo la investigación en inteligencia artificial y comiencen a perfeccionarse por sí mismos, acelerando su desarrollo a un ritmo difícil de comprender y supervisar para las personas.

Ante esta posibilidad, planteó que sería complicado imaginar cómo la humanidad podría conservar el control si se desarrolla un proceso de automejora recursiva sin restricciones o si aparece una superinteligencia miles de veces más capaz que los seres humanos.

“Resulta hoy sumamente importante reflexionar sobre el futuro que deseamos y la forma de alcanzarlo. Es difícil imaginar un mundo en el que la humanidad pueda conservar el control frente a un proceso de automejora recursiva totalmente sin restricciones. Resulta igualmente difícil imaginar un mundo en el que la humanidad mantenga el control ante una superinteligencia mil veces más inteligente y capaz que los seres humanos en todos los ámbitos", destacó.

Por ello, insistió en que la industria tecnológica no debe concentrarse únicamente en conseguir una inteligencia artificial cada vez más avanzada, sino también en garantizar su seguridad, alineación y protección.

Finalmente, Wang cuestionó la idea de que la llegada de la superinteligencia sea inevitable y que el único desafío consista en conseguir que sea segura. Consideró que la sociedad debe participar activamente en la definición del futuro tecnológico y evitar que el desarrollo de estas herramientas implique ceder el control de las decisiones humanas a las máquinas.

El directivo aseguró que es posible construir un futuro en el que la inteligencia artificial fortalezca las capacidades de las personas y amplíe sus oportunidades; sin embargo, advirtió que para conseguirlo será necesario modificar el rumbo que actualmente sigue la industria.

"Debemos esforzarnos por desarrollar una tecnología que propicie un futuro positivo para la humanidad, en el que todos los seres humanos gocen de una mayor capacidad de acción y empoderamiento. Estoy firmemente convencido de que esto es posible, pero probablemente requiera que toda la industria adopte medidas significativamente distintas a las que plantea el «camino predeterminado» que tenemos ante nosotros", puntualizó Alexandr Wang.

Con información de N+