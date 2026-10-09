Adulto Mayor Resulta Lesionado Tras Atropello en Ciudad Juárez

La mañana de este viernes, un hombre de entre 60 y 70 años de edad fue atropellado cuando intentaba cruzar la avenida De las Torres, a la altura de la calle Ricardo Espinoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el peatón fue impactado por un automóvil de color gris, cuyo golpe lo proyectó varios metros. Tras el reporte del accidente, elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para resguardar la escena y solicitar una unidad médica para atender al afectado.

Minutos después, llegaron paramédicos de Rescate, quienes trasladaron al adulto mayor a un hospital para una mejor valoración, debido a que presentaba sangrado en la cabeza. Su estado de salud fue reportado como grave.

En el lugar permanecieron las autoridades para realizar el peritaje correspondiente. Según señalaron, aparentemente el peatón intentó cruzar por un punto que no cuenta con área peatonal; sin embargo, serán las investigaciones y las pruebas recabadas las que determinen cómo ocurrió el accidente.