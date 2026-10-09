Accidentes

Adulto Mayor Resulta Lesionado Tras Atropello en Ciudad Juárez

El afectado fue trasladado a un hospital por paramédicos para recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba

Adulto Mayor Resulta LesionadoAdulto Mayor Resulta Lesionado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+