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Se Registran Más Temblores en Panamá con Magnitudes Superiores a 5 luego de Terremoto

Las autoridades recomendaron mantener la calma y alejarse de zonas de riesgo

Segundo Sismo en Panamá: Reportan Nuevo Temblor de Magnitud Preliminar 5.5Segundo Sismo en Panamá. Foto: AFP

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Panamá en alerta tras sismo de 7.6 y réplica de 5.8. Autoridades piden calma y alejarse de zonas de riesgo.

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