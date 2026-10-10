Mañana Dos Ciclones Impactan en México: Cómo Ver Paso de Rachel y Huracán Simon en Tiempo Real

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta por el impacto que va a tener el huracán Simon y la tormenta tropical Rachel este domingo 11 de octubre 2026 en México, por eso acá te decimos cómo y dónde puedes ver el paso de todos los huracanes en el país en tiempo real.

Para que la población mexicana se mantenga informada, en una nota ya te dijimos a qué hora toca tierra el huracán Simon y la tormenta Rachel, pues ambos ciclones van a dejar múltiples afectaciones, por eso en cuatro entidades del país ya se suspendieron las actividades esenciales.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incrementa Alerta por Huracán Simon

¿Cómo ver los huracanes en vivo?

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cuenta con la plataforma llamada "Hurricane Tracker" para seguir la trayectoria de la tormenta tropical Rachel y el huracan Simon en vivo. Para checar el paso de ambos ciclones solo debes ingresar al link: www.nesdis.noaa.gov/imagery/hurricanes/live-hurricane-tracker.

De acuerdo con las más recientes actualizaciones del SMN de Conagua, se espera que Simon toque tierra en Jalisco el domingo 11 de octubre a las 12:00 horas (tiempo local) como huracán categoría 4, a 50 kilómetros al norte de Playa Pérula.

Se prevé que sea alrededor de las 00:00 horas del 11 de octubre cuando la tormenta Rachel toque tierra en México, mientras su trayectoria marca un avance hacia el estado de Arizona, en Estados Unidos, de acuerdo con el tracker del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

¿Dónde puedo ver los huracanes en tiempo real?

También existe la opción de ver la ubicación exacta del huracán y la tormenta tropical en la plataforma Zoom Earth, que brinda las imágenes del satélite en tiempo real e incluso proporciona datos como la velocidad de sus vientos y el pronóstico de a dónde se dirige en las próximas horas. Para ver cualquier ciclón ingresa al enlace: zoom.earth/storms.

Recuerda que cualquier información referente a la trayectoria, impacto y afectaciones que dejen los huracanes en México para este 2026 la puedes consultar en la página o la app de N+ y en el Liveblog con las últimas noticias de Rachel y Simon.

AO