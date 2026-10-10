Pronóstico del tiempo

¿A Qué Hora Tocará Tierra la Tormenta Tropical Rachel en México? SMN Emite Aviso

Se mantiene zona de prevención por intensos vientos en la costa oeste de Baja California, desde San José de las Palomas, hasta la frontera México-Estados Unidos

Vista de un satélite natural de la tormenta tropical RachelLa tormenta tropical Rachel avanza en el Oceáno Pacífico hacia el norte de Baja California. Foto: Ayuntamiento de Ensenada
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Hora Exacta: Tormenta Tropical Rachel Tocará Tierra en México; Tracker y Mapa de SMN Hoy 10 de Octubre 2026 | N+