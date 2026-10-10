¿A Qué Hora Tocará Tierra la Tormenta Tropical Rachel en México? SMN Emite Aviso

Con cerca de 13 días de desarrollo, la tormenta tropical Rachel tocará tierra en México, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual ya ha establecido una hora aproximada del impacto de los fuertes vientos, mientras ha emitido un aviso para extremar la vigilancia en la zona.

En las últimas semanas, los eventos ciclónicos han dejado estragos y generado alerta en la península de Baja California; sin embargo, aunque cada vez falta menos para el fin de la temporada de huracanes 2026 en México, en este momento se desarrollan tres sistemas en el Pacífico, cerca del territorio nacional.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Dónde Se Ubican Rachel, Simon e Isaias, Ciclones que Acechan México?

Y en el caso específico de Rachel, la zona de vigilancia se mantiene en el norte del país, pues se ubica a 755 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, según el más reciente informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿A qué hora tocará tierra Rachel en México?

Según el Pronóstico Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Rachel podría impactar sobre la costa oeste de Baja California y generará vientos con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en la costa oeste de dicha entidad.

Se prevé que sea alrededor de las 00:00 horas del 11 de octubre que la tormenta toque tierra en México, mientras su trayectoria marca un avance hacia el territorio estadounidense, en el estado de Arizona, de acuerdo con el tracker del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El SMN prevé que Rachel generará vientos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Baja California, y vientos de 40 a 60 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en la costa occidental de Baja California Sur (norte), así como oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en costas de Baja California, y de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Entre las recomendaciones está extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Mapa de la Tormenta Tropical Rachel