Pronóstico del tiempo

Piden Suspender Actividades No Esenciales en 4 Estados Desde las 16:00 hrs Por Simon

Se prevé que el huracán de categoría 4 impacte en el territorio nacional

Huracan SimonAfectaciones causadas por los efectos del huracan Simon. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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