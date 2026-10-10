Piden Suspender Actividades No Esenciales en 4 Estados Desde las 16:00 hrs Por Simon

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) urgió a la población de Nayarit, Colima, Michoacán y Jalisco a resguardarse y evitar viajes no esenciales, sin importar que las condiciones no parezcan graves, ante el impacto en las costas mexicanas del huracán Simon, de categoría 4 en escala de Saffir-Simpson.

“No esperen que las condiciones agraven para ponerse a salvo”, dijo Laura Velázquez Alzúa, titular de la dependencia.

Protección Civil señaló que a las 16:00 horas deben estar resguardadas las personas en las comunidades de las distintas entidades.

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Por su parte, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en las entidades mencionadas, asimismo en su Fase de Auxilio en Guerrero, con el fin de proteger a las familias mexicanas ante la presencia del ciclón de potencial altamente destructivo.

El huracán categoría 4 se localiza a aproximadamente a 109 millas náuticas (203 kilómetros) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 194 millas náuticas (359 kilómetros) al sursureste de Cabo Corrientes, Jalisco; y ocasiona fuerte actividad convectiva, cielo de nublado a cerrado, lluvias e intervalo de chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.

La Décima Zona Naval, con sede en San Blas, Nayarit, Sector Naval de Boca de Chila y Sector Naval de Islas Marías, cuenta con 564 elementos, vehículos, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, una cocina móvil, cinco embarcaciones menores, así como tres Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE).

Por otra parte, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima, Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y Décima Cuarta Zona Naval con sede en Isla Socorro, cuentan con 4 mil 071 elementos, así como con tres brigadas integradas por 300 elementos con equipo de zapa (herramientas manuales de corte, excavación y brecha).

Además, se suman a las labores 102 vehículos, 10 máquinas pesadas, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 11 embarcaciones, dos buques, así como equipo satelital y radiofrecuencia; ante posibles afectaciones en vialidades, deslaves, derrumbes o afectaciones de operaciones portuarias y marítimas.