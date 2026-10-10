Seguridad

Marina Activa Plan de Protección en Sonora ante el Paso de la Tormenta Tropical Rachel

La Sexta Zona Naval mantiene a su personal desplegado y a las Brigadas de Respuesta a Emergencias listas para atender posibles afectaciones en la región

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