Marina Activa Plan de Protección en Sonora ante el Paso de la Tormenta Tropical Rachel

La Secretaría de Marina, mediante la Armada de México, confirmó que la Sexta Zona Naval mantiene listo y desplegado a todo el personal bajo su Mando con la implementación del Plan Marina en su Fase en Prevención, ante la amenaza inminente de la tormenta tropical Rachel en Sonora.

De acuerdo a un comunicado publicado por la Secretaría de Marina, las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) están preparadas como primera línea de defensa para actuar de forma inmediata en la labor de salvaguardar la integridad de las personas y en las tareas de apoyo a la comunidad.

El personal asignado permanece encuartelado y bajo estricta disciplina operativa para responder con prontitud ante cualquier afectación.

Este despliegue se realiza con la finalidad de atender cualquier emergencia en la región. A través de un comunicado, la Marina informa que entiende que la naturaleza es impredecible y que su responsabilidad es servir como un fato de esperanza cuando las condiciones adversas se aproximan.

Por último, el comunicado señala que la Secretaría de Marina mantiene seguimiento puntual de la trayectoria de la tormenta tropical Rachel y coordina esfuerzos institucionales para ejecutar, en caso de ser necesario, las acciones de auxilio y recuperación que correspondan en Sonora.