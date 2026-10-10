Vinculan a Proceso a Dos Hombres por Doble Feminicidio en Colonia San Martín en Pesquería

Dos hombres identificados como Jesús `N´ y Juan `N` fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un doble feminicidio ocurrido en el municipio de Pesquería, Nuevo León, además del delito de homicidio en grado de tentativa. Como parte de la resolución judicial, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en un centro de reinserción social estatal mientras continúa el procedimiento penal.

Asimismo, la autoridad estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se buscará avanzar en la integración de los elementos necesarios para el caso. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron el 13 de abril de 2026, en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de San Martín, en el municipio de Pesquería. Presuntamente, los dos hombres arribaron al inmueble y sometieron a dos mujeres menores de edad, de 14 y 17 años, contra quienes realizaron varios disparos de arma de fuego.

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A consecuencia de la agresión, ambas adolescentes perdieron la vida. Durante los mismos hechos, un hombre de la tercera edad resultó lesionado, por lo que el caso también contempla el delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras las investigaciones correspondientes, los dos señalados fueron detenidos y posteriormente presentados ante la autoridad judicial, que determinó vincularlos a proceso.

En relación con este caso, también se informó que un tercer hombre, identificado como Juan Carlos `N´, ya había sido vinculado a proceso. De acuerdo con los datos difundidos, esta persona fue detenida en Nuevo León por delitos contra la salud. Las autoridades continúan con el seguimiento del caso para esclarecer la participación de los presuntos implicados en los hechos registrados en Pesquería. Con la vinculación a proceso de Jesús `N` y Juan `N`, el procedimiento penal continuará durante el plazo fijado para la investigación complementaria, mientras ambos permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

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