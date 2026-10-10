Seguridad

Vinculan a Proceso a Dos Hombres por Doble Feminicidio en Colonia San Martín en Pesquería

Jesús `N` y Juan `N` enfrentan cargos por feminicidio y homicidio en grado de tentativa, tras un ataque ocurrido el 13 de abril de 2026.

Prisión preventiva para dos acusados de asesinar a adolescentes en Nuevo LeónInvestigan a tres presuntos implicados en doble feminicidio en Pesquería.Foto: FGNL

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Las víctimas eran dos adolescentes de 14 y 17 años; un hombre de la tercera edad también resultó herido durante la agresión. Imponen prisión preventiva a los acusados

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