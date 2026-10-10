Hallan Toma Clandestina de Combustible en Santa Catarina,NL; Aseguran Bidones

Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en un terreno baldío sobre la Avenida Las Torres en la colonia Bosques de la Huasteca. En el lugar, los efectivos de la corporación lograron el aseguramiento de una motocicleta, así como varios bidones con capacidad para decenas de litros llenos de combustible robado. Asimismo, se informó de una fuga de combustible en uno de los ductos.

Debido al riesgo que representaba el derrame, fue necesaria la intervención inmediata de técnicos especialistas en seguridad de Pemex, quienes acudieron al sitio para realizar los trabajos de sellado de la tubería dañada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hallan Toma Clandestina; Aseguran Motocicleta y Bidones en Av. Las Torres en Santa Catarina

Cabe recordar que en febrero del año pasado en este mismo sector las autoridades localizaron otra toma clandestina donde se logró el aseguramiento de una pipa de gran capacidad y la detención de cuatro personas implicadas en el robo de hidrocarburo.

De acuerdo con habitantes del sector esta zona del parque industrial resulta un punto recurrente en este tipo de delitos debido a su cercanía directa con las instalaciones de la planta de Pemex.

El área quedó resguardada por la policía local para posteriormente ser entregada a elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de Pemex para el sellado del ducto y el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+