Seguridad

Hallan Toma Clandestina de Combustible en Santa Catarina,NL; Aseguran Bidones

Policías de Santa Catarina localizaron una toma clandestina de hidrocarburo en la colonia Bosques de la Huasteca, donde aseguraron una motocicleta y varios bidones con combustible robado.

Reportan nueva toma clandestina de hidrocarburo cerca de planta de PemexAseguran motocicleta y combustible robado tras localizar toma clandestina.Foto: FGNL

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Una fuga en un ducto movilizó a técnicos de Pemex para sellar la tubería dañada. La zona quedó bajo resguardo mientras la FGR prepara las investigaciones correspondientes.

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