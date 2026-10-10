Vandalizan Bancos y Establecimientos Durante Protestas Pro-Palestina en Reforma

Durante las movilizaciones realizadas este sábado en la Ciudad de México para exigir la liberación de Palestina, se registró la realización de pintas y afectaciones al mobiliario urbano, así como de establecimientos.

En la marcha, un grupo de jóvenes encapuchados rompió los vidrios de una sucursal de un banco que está en la esquina de Paseo de la Reforma y Niza, en la colonia Juárez.

Asimismo, algunas personas realizaron pintas en el mobiliario urbano, principalmente en las estaciones de la Línea 7 del Metrobús.

Durante la marcha, que avanzó principalmente sobre la avenida Paseo de la Reforma, se llamó a detener el asesinato de personas en el territorio palestino.

A la movilización acudieron familias con menores de edad, así como organizaciones de personas judías por una Palestina libre.