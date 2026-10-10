Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 10 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 9 concentraciones, 1 rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas y 26 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

La Alianza Global por Palestina marchará a las 12:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez.

Trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán a las 12:00 horas en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en avenida Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Biker’s San Miguel Teotongo rodarán a las 20:30 horas de Calzada Ermita Iztapalapa 3573, colonia 1ª ampliación Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa a un destino por definir

Enbiciados rodarán en Álvaro Obregón y Benito Juárez a las 07:00 y 07:20 horas de sucursal “Enbiciados San Ángel”, en Río de la Magdalena 117, colonia Tizapán San Ángel; de sucursal “Enbiciados Del Valle”, en avenida Coyoacán 745, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez con destino al 4to. Dinamo, Parque Los Dinamos, en Emilio Carranza sin número, colonia San José de los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras y a Ciudad Universitaria, en Coyoacán.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ