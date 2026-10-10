Sociedad

'Tiene Un Olor Fétido': Vecinos de Guadalajara Protestan por Mala Calidad del Agua

Una de las más afectadas por esta problemática y que ha sido epicentro de las manifestaciones es la colonia El Sauz. Sus vecinos también padecen por el cierre de estación de Tren Ligero

La presa Las Pintas se alimenta de un canal a cielo abierto que trae agua desde el Lago de ChapalaFoto: N+

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