'Tiene Un Olor Fétido': Vecinos de Guadalajara Protestan por Mala Calidad del Agua

Se prevé que el domingo, cientos de vecinos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara salgan a manifestarse en protesta por la mala calidad del agua, principalmente la que se suministra desde la presa Las Pintas.

La colonia El Sauz es una de las más afectadas por esta problemática y que ha sido epicentro de las manifestaciones de esta semana.

Angélica Martínez vive desde hace 4 años en esa colonia en Guadalajara y no pudo acceder al Tren Ligero en la estación España, clausurada por las autoridades en el contexto de las protestas por la calidad del agua y tuvo que caminar 800 metros adicionales.

Al respecto Angélica indicó:

“La verdad es que es desgastante, incómodo y pues nada correcto para uno pues que no puede”.

La colonia El Sauz se ubica aguas abajo de la presa Las Pintas y de la planta de tratamiento Miravalle, donde se distribuye el agua purificada a 655 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, pero el líquido que reciben dice Angélica, está sucio y con un fuerte olor a óxido.

“Ni siquiera te puedes bañar, ni lavar trastes, o sea, nada. Y aparte a veces también nos la suspenden, o sea, mala, sin servicio y cuando hay súper de mala calidad".

La presa Las Pintas se alimenta de un canal a cielo abierto que trae agua desde el Lago de Chapala y según las autoridades recibe al menos 33 descargas de aguas residuales de forma ilegal, pero para los especialistas su estado también es consecuencia del descuido por parte del gobierno estatal.

Como lo refiere Juan Pablo Macías, investigador en temas hídricos:

“La autoridad no ha combatido fuertemente esas descargas y es lo que nos tiene ahorita con esta crisis. ¿Por qué? Porque esa agua está severamente contaminada y no puede potabilizarse en la planta potabilizadora número uno de Miravalle”.

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El puesto de tortas ahogadas de Leonardo está frente a la estación de Tren Ligero en El Sauz. Dice que diario gasta 150 pesos en garrafones de agua para lavar sus platos.

“Estamos ocupando de cinco a seis garrafones de agua para todo lo que se ocupa aquí”.

Asegura que no puede lavar con esa agua.

“No, no, es que tiene un olor muy fétido. Por eso no, no me animaba a hacer eso.

La gente lo que dice, que están perjudicando con lo del agua y ahora con esta situación de lo del no paso, por los dos lados nos está lloviendo”.

Está convocada para este domingo 11 de octubre una marcha ciudadana desde la Minerva a la Casa de Gobierno de Jalisco contra la mala calidad del agua.

Angélica considera que el cierre de la estación del Tren Ligero es una consecuencia de haber protestado en días pasados.

“Es mi opinión, que nos quedemos callados, que no digamos nada, o sea, pero pues estamos en el derecho, es algo que es básico, o sea, tenemos que buscar la solución, si no la están dando las autoridades, nosotros tenemos que hacer algo como vecinos”.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

LECQ