Internacional

Tiroteo Deja 9 Muertos en Erie, Pensilvania; Indagan Motivos del Incidente

Medios locales informaron que entre las víctimas hay dos niños y el propio agresor; al lugar llegaron elementos de la policía y un equipo SWAT

Las autoridades lamentaron la tragedia y prometieron esclarecer este tiroteoLas autoridades lamentaron la tragedia y prometieron esclarecer este tiroteo. Foto: Unsplash | Ilustrativa

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