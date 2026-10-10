Tiroteo Deja 9 Muertos en Erie, Pensilvania; Indagan Motivos del Incidente

Al menos 9 personas murieron, incluidos dos niños, tras un tiroteo en la ciudad de Erie, en Pensilvania, Estados Unidos, sin que hasta el momento se conozcan los motivos del incidente.

De acuerdo con Erie News Now, medio informativo que combina información de filiales de la NBC y la CBS, los hechos ocurrieron la noche de este viernes.

El presunto atacante figuraba entre las víctimas mortales. La policía informó que fue ubicado dentro de una casa marcada con el 722 de la calle Perry, con una herida que parecía haber sido autoinfligida.

Según testimonios recabados, el agresor disparó su arma antes de ingresar al domicilio y fuera del inmueble fueron encontradas dos mujeres muertas.

La policía local y un equipo SWAT llegaron hasta la intersección de la 7th y Perry, e intentaron que el sujeto se entregara en varias ocasiones.

Sin embargo, hubo un enfrentamiento entre el atrincherado y las fuerzas del orden. Poco después, se escucharon más tiros dentro de la vivienda, reportó Fox News Carolina.

Erie News Now informó que después del tiroteo, la policía entró a la vivienda y hallaron más víctimas en distintas zonas de la casa, entre ellas, menores de edad.

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, lamentó los hechos y dijo que por el momento no daría más detalles de la situación. "En este momento, podemos confirmar que el sospechoso ha fallecido".

“Quiero ser sincero con nuestra comunidad. Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes hayan presenciado jamás. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos afrontando son profundamente inquietantes”, dijo Lorah.

Además, el oficial en jefe no quiso confirmar la cifra de muertos ni el posible móvil que desató la tragedia. En el lugar, forenses y policías recabaron la mayor cantidad de pruebas.

Por su parte, el gobierno de la ciudad de Erie publicó en redes sociales que la "terrible tragedia" había dejado "múltiples fallecimientos".

"Entendemos que esta noticia causa un profundo shock y tristeza a nuestros residentes, y queremos asegurar al público que la situación ha sido contenida. El tirador está fallecido, y no hay ninguna amenaza o peligro continuo para el público en este momento".

Envió un mensaje a los deudos y a todos los afectados por lo ocurrido. "Seguiremos trabajando estrechamente con nuestro Departamento de Policía de Erie y proporcionaremos actualizaciones tan pronto como se disponga información verificada".

Con información de N+

ICM