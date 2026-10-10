La Basílica de Guadalupe Cumplirá 50 Años de su Inauguración

Construida bajo la guía del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y la mirada del también arquitecto y religioso fray Gabriel Chávez de la Mora, la insigne y nacional basílica de Santa María de Guadalupe se edificó para dar cabida a miles de fieles frente al primer templo construido entre 1695 y 1709.

Según la Arquidiócesis Primada de México, es el templo católico más visitado del mundo. Cada año llegan unos 22 millones de visitantes, y la peregrinación del 12 de diciembre es uno de los eventos religiosos centrales en el país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Basílica de Guadalupe Cumplirá 50 Años de su Inauguración el Próximo 12 de Octubre

De estilo moderno, destaca la forma del techo, inspirada en el éxodo de Moisés y representa el manto de la virgen, cobijando a sus fieles, quienes al encontrarse con ella, aseguran que viven un momento único de devoción que muchas veces marca el cumplimiento de mandas y promesas.

El templo mariano solo ha cerrado una vez, cuatro meses, durante la pandemia.

En el museo hay constancia de la visita del papa Francisco en 2016 y de los cinco encuentros del papa Juan Pablo II.

El más recordado, en 1979, con la frase que marcaría su relación con el catolicismo mexicano: “México siempre fiel”.

Con información de N+.

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