Sociedad

La Basílica de Guadalupe Cumplirá 50 Años de su Inauguración

De estilo moderno, destaca la forma del techo, inspirada en el éxodo de Moisés y representa el manto de la virgen, cobijando a sus fieles

Basílica de Guadalupe en la Ciudad de MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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