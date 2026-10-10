Isaias Se Degrada a Ciclón Postropical Luego de Tocar Tierra en Estados Unidos

Tras impactar la localidad de Destin, Florida, y comenzar a internarse en territorio continental, la madrugada de este sábado Isaias se degradó a ciclón postropical tras haber alcanzado la categoría 2 como huracán.

La tormenta golpeó la noche del viernes suelo estadounidense con vientos máximos sostenidos de 165 km/h, dejando a su paso inundaciones, árboles caídos y a cientos de miles sin electricidad.

Desde el momento en que tocó tierra, perdió fuerza, aunque todavía puede provocar fuertes lluvias en el sur de Alabama, la costa noroccidental de Florida y Georgia, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El NHC dijo que Isaias se desplazará el sábado a través de Alabama y Tennessee, y que se disipará el domingo. Al momento, dejó sin luz a unas 860 mil personas en Florida, Georgia y Alabama.

Isaias es el primer huracán en impactar territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque pueden formarse tormentas tropicales durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaias en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia a El Niño, fenómeno que suele favorecer una mayor actividad de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico altera los vientos de tal forma que dificulta que las tormentas se fortalezcan y se conviertan en huracanes.

ICM