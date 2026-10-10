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Isaias Se Degrada a Ciclón Postropical Luego de Tocar Tierra en Estados Unidos

A su paso, dejó inundaciones, árboles caídos y a más de 860 mil personas sin electricidad; se espera que siga causando lluvias

Vista del ciclón Isaias antes de impactar los Estados UnidosVista del ciclón Isaias antes de impactar los Estados Unidos. Foto: Reuters

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