Internacional

Reprimen Movilización de 'las Cucarachas' contra Jefe de Comisión Electoral India

Fuerzas de seguridad impidieron la protesta e interceptaron a los inconformes que buscaban manifestarse en Nueva Delhi

Una mujer es detenida por la policía india durante una protesta en Nueva DelhiUna mujer es detenida por la policía india durante una protesta en Nueva Delhi. Foto: Reuters

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