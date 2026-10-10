Reprimen Movilización de 'las Cucarachas' contra Jefe de Comisión Electoral India

Un operativo para frenar una protesta liderada por el movimiento Cockroach Janta Party (CJP), conocido popularmente como el Partido de las Cucarachas, dejó un saldo de al menos mil detenidos y varias decenas de heridos.

El fuerte despliegue policial impidió este sábado una protesta contra el jefe de la Comisión Electoral de la India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi.

Las fuerzas de seguridad interceptaron a los manifestantes y restringieron el acceso al centro de la capital en plena controversia por la revisión de los censos electorales.

La operación se extendió a los accesos de la capital y a las inmediaciones de Jantar Mantar, donde estaba prevista la concentración de 'las Cucarachas'.

Durante el operativo, agentes trasladaron en furgones a grupos de manifestantes prácticamente a medida que llegaban, en un dispositivo que incluyó unidades paramilitares y drones de vigilancia.

Los detenidos fueron metidos en vehículos policiales. Foto: Reuters

Al menos dos policías y varios manifestantes resultaron heridos, mientras que en uno de los arrestos, un civil herido en la cabeza fue sacado a rastras y subido a un furgón policial, donde se le pudo ver sangrando a través de la ventanilla ante los gritos de los manifestantes.

Los controles policiales y las detenciones dificultaron la llegada de manifestantes al centro de Nueva Delhi. Entre los detenidos figuraban el fundador del CJP, Abhijeet Dipke, y los dirigentes Saurav Das y Ashutosh Ranka.

Los tres fueron interceptados por agentes al aterrizar en el aeropuerto internacional de Nueva Delhi procedentes de Bombay, según informaciones difundidas durante la jornada.

También representantes de medios de comunicación sufrieron las consecuencias de los operativos y fueron arrestados por la policía.

El CJP convocó la protesta para exigir la dimisión de Gyanesh Kumar, en medio de las denuncias de la oposición sobre la Revisión Especial Intensiva (SIR) de los censos electorales.

La policía impidió que se realizará una manifestación en Nueva Delhi. Foto: Reuters

Este procedimiento, según sus críticos, podría excluir a millones de votantes y favorecer al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP), del primer ministro Narendra Modi.

La Comisión Electoral defiende la revisión como un mecanismo para depurar los registros de personas fallecidas, trasladadas o no localizables, y sostiene que los ciudadanos pueden reclamar su inclusión durante el procedimiento.

La Policía de Delhi había denegado la autorización para la manifestación al alegar que la solicitud fue presentada fuera de plazo, además de señalar incumplimientos durante convocatorias anteriores y riesgos para el orden público.

Las autoridades establecieron controles en los accesos a la capital y restricciones en estaciones de metro, mientras miles de policías y efectivos paramilitares fueron desplegados para impedir concentraciones no autorizadas.

Pese al operativo, pequeños grupos de manifestantes intentaron reunirse en distintos puntos del centro de Nueva Delhi, donde las sucesivas intervenciones policiales impidieron que la protesta adquiriera la dimensión prevista por sus organizadores.

ICM