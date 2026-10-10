Internacional

Turquía Prohíbe Redes Sociales para Niños y Jóvenes Menores de 15 Años

La medida entrará en vigor el próximo 1 de noviembre; la plataformas deberán tomar las medidas necesarias para aplicar la decisión de gobierno

La prohibición de redes sociales en Turquía iniciará el 1 de noviembreLa prohibición de redes sociales en Turquía iniciará el 1 de noviembre. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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