Turquía Prohíbe Redes Sociales para Niños y Jóvenes Menores de 15 Años

El gobierno turco se une a otras naciones que decidieron proteger a los niños y adolescentes al prohibir las redes sociales para los menores de 15 años.

El boletín oficial publicó la decisión, tras la adopción de una ley en ese sentido en abril. La medida será efectiva a partir del 1 de noviembre.

Los proveedores de redes sociales deben "tomar las medidas técnicas y administrativas necesarias, incluida la verificación de edad, para aplicar" este dispositivo de protección de los más jóvenes.

De acuerdo con el texto publicado en el documento oficial, "no puede proponerse ningún servicio susceptible de producir un efecto adictivo en los niños".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Da a Conocer Decreto de Plataformas Digitales: ¿En Qué Consiste?

Cada vez son más los países que han prohibido el uso de redes sociales o piensan hacerlo, como se analiza en México, país que el próximo miércoles publicará un decreto para garantizar los espacios seguros en plataformas digitales.

En general, las naciones tienen el objetivo de proteger a los menores de edad de los riesgos vinculados, como la adicción a las pantallas, la falta de sueño, el acoso y los trastornos alimentarios.

El camino lo empezó Australia y después fue seguido por países como Singapur, Francia, Indonesia y Reino Unido, entre las naciones que buscan candados en favor de la niñez y la juventud.

La ley entrará no obstante en efecto en un contexto de restricción de la libertad de expresión en Turquía, tanto en círculos LGTB como en medios y en el espacio político. En las últimas semanas fueron bloqueadas numerosas cuentas en redes sociales.

Con información de AFP y N+

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