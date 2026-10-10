Internacional

El Camino de la Muerte de Oleshky, Ucrania: Entre Drones y Minas Explosivas

Las casi dos mil personas que permanecen en este lugar al sur de Ucrania han tenido que cocinar hierbas a falta de alimentos

El camino de Oleshky está lleno de minas, autos quemados y huellas de los combatesEl camino de Oleshky está lleno de minas, autos quemados y huellas de los combates. Foto: Reuters

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