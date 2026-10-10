Internacional

Huracán Isaias Deja en las Penumbras a Miles de Habitantes en Florida y Alabama

El ciclón tropical además provocó la caída de árboles y carreteras inundadas una vez que tocó tierra y comenzó su avance por territorio continental

Un hombre intenta sacar su auto de una inundación antes de la llegada de Isaias a Englewood, FloridaUn hombre intenta sacar su auto de una inundación antes de la llegada de Isaias a Englewood, Florida. Foto: Reuters

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