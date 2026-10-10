Huracán Isaias Deja en las Penumbras a Miles de Habitantes en Florida y Alabama

Luego de tocar territorio estadounidense, el huracán Isaías dejó a cientos de miles de personas en Alabama y la franja noroccidental de Florida sin servicio eléctrico, al tiempo que derribo árboles y causó inundaciones.

La tormenta tocó tierra el viernes como huracán de categoría 2 y avanzó rápidamente hacia el norte a través de Alabama, mientras la potencia de sus vientos disminuía drásticamente.

En la madrugada de este sábado, ya se había degradado a ciclón postropical; sin embargo, se mantenía la alerta por posibles inundaciones debido a intensas lluvias en gran parte del sureste estadounidense.

En ese sentido, los meteorólogos advirtieron también que las condiciones podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle (Florida), Georgia y las Carolinas.

Isaias llegó a las inmediaciones de Destin, Florida, como el primer huracán de la temporada del Atlántico. Los vientos huracanados azotaron un tramo de la costa del golfo conocido por sus playas de arena blanca y fina salpicada de casas vacacionales, bares frente al mar y puestos de mariscos.

"La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa el viernes.

Las carreteras en Destin estaban inundadas, mientras que en la cercana Pensacola, la policía advirtió a los residentes que se mantuvieran alejados de los viales debido a la presencia de escombros en la calzada.

Aunque por el momento no se conoce el alcance de los daños, muchos residentes publicaron en internet fotos de árboles y líneas eléctricas caídas, y un video en redes sociales mostró cómo era arrancado el techo de una posada en Pensacola.

Algunos condados del Panhandle suspendieron temporalmente la respuesta de emergencia el viernes por la noche debido a las peligrosas condiciones.

Mientras que en partes del sur de Alabama también estaban inundadas, y las autoridades en Mobile informaron de árboles y líneas eléctricas caídos. Las carreteras en el condado de Houston, en la esquina sureste del estado, quedaron cerradas debido a condiciones similares.

En Florida y Alabama, más de 860 mil clientes estaban sin electricidad a primera hora del sábado, según poweroutage.com.

A pesar de su debilitamiento, se espera que los intensos aguaceros acompañen a Isaias en su avance tierra adentro, con acumulados de entre 10 y 20 centímetros, o incluso más, durante el fin de semana desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia.

ICM