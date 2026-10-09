México, 'Atrapado' entre Ciclones Tropicales: ¿Cuántas Veces Ha Ocurrido?

En 2013, dos poderosos ciclones tropicales afectaron simultáneamente a México: por el Pacífico, Manuel, y por el Atlántico (Golfo de México), Ingrid, que provocaron la muertes de decenas de personas, miles de damnificados y cuantiosos daños materiales.

A 13 años de ese suceso que alcanzó a 21 estados, entre ellos Guerrero, el más afectado, nuestro país vuelve a pasar por un escenario similar, al tener más de un fenómeno climático. Por la costa del Pacífico, está el huracán Simon, que se espere alcance la categoría 4 antes de impactar el fin de semana en la zona de Jalisco y Colima.

Por el Golfo de México, aparece el ciclón tropical Isaias, que ha encendido alerta por su rápido fortalecimiento, aunque según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dejará de afectar a nuestro país, mientras sigue desplazándose hacia Estados Unidos, donde hay alerta en los estados de Misisipi, Luisiana, Alabama y Florida.

Cabe destacar que también está en el Pacífico la tormenta tropical Rachel, que se dirige a la zona norte de Baja California y el próximo sábado podría estar ingresando a tierra e internarse en territorio de Estados Unidos. En sentido estricto, México está siendo afectado por tres ciclones.

Regresando al caso de Ingrid y Manuel, el gobierno mexicano lo calificó como un fenómenos hidrometeorológico "extraordinario", y destacó que no se presentaba desde 1958. Señaló en su página oficial que fue uno de los desastres más destructivo en la historia del país.

Y no es para menos, según los datos oficiales, alcanzó a 21 entidades con declaratorias de emergencia de desastre y más de 400 municipios fueron declarados en desastre. Además, se registraron 157 muertes, 71 de ellas en La Pintada, Guerrera, donde un alud arrasó con toda la comunidad.

Por otra parte, más de un millón 600 mil personas resultaron afectadas directamente; y hubo afectaciones a 12 mil viviendas, 43 unidades de salud, más de mil 500 escuelas, 19 mil 552 empresas o comercios y 151 mil 17 hectáreas agrícolas.

Se estima que los daños materiales ascendieron a los 31 mil 365 millones de pesos, siendo Guerrero el que acaparó tres cuartas partes de la cifra, con un costo de más de 23 mil 441 mdp, seguido de Sinaloa (3 mil 39 mdp), Durango (2 mil 437 mdp) y Nuevo León (2 mil 445 mdp).

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el periodo de retorno para las lluvias dejadas por este fenómeno es de mil años. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo que tardará otro evento hidrometeorológico para igualar o superar la cantidad de agua que dejaron en conjunto Ingrid y Manuel.

A pesar del impacto de Ingrid y Manuel, y la trascendencia por las afectaciones sociales y económicas que dejaron a su paso por territorio nacional, no ha sido la única vez que más de un ciclón tropical confluye al mismo tiempo en nuestro país.

En 2024, el estudio Entre dos flancos: la concurrencia de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel (2013) en México, publicado en la revista Tlamali Sabiduría de la Universidad Autónoma de Guerrero, los autores hicieron referencia a otros momentos de confluencia entre huracanes.

Los investigadores hallaron que entre 1949 y 2022, en "10 ocasiones dos ciclones tropicales ingresaron de manera concurrente a territorio mexicano. En tres ocasiones, la concurrencia tuvo lugar con huracanes mayores -que alcanza o supera la categoría 3 (NOAA)- en la cuenca del AN (Atlántico Norte)".

Debemos hablar sobre el concepto de ciclón tropical, que según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) pasa por varias etapas: depresión tropical, tormenta tropical y huracán. En ese sentido, estas tres palabras se consideran ciclón tropical, aunque no siempre este puede llegar a ser huracán (porque se puede quedar en depresión o tormenta tropical y no evolucionar).

Una vez aclarado el concepto, sigamos con la tabla elaborada por los especialistas de la Universidad Autónoma de Guerrero sobre ciclones tropicales concurrentes:

1958: en el Pacífico, la tormenta tropical (sin nombre) que interactuó con la tormenta tropical Alma (Atlántico).

1965: tormenta tropical Hazel (Pacífico) en concurrencia con la tormenta Debbie (Atlántico).

1966: tormenta Lorraine (Pacífico) con el huracán Inez, categoría 5 (Atlántico).

1970: tormenta Orlene (Pacífico) con el huracán Ella, categoría 3 (Atlántico).

1978: huracán Olivia, categoría 1 (Pacífico) con una depresión tropical (sin nombre) en el Atlántico.

1981: tormenta tropical Irwin (Pacífico) con la depresión tropical (sin nombre) en el Atlántico.

1999: huracán Greg, categoría 1 (Pacífico) con la depresión tropical (sin nombre) en el Atlántico.

2003: huracán Olaf, categoría 1 (Pacífico) con la tormenta tropical Larry (Atlántico).

2007: huracán Henriette, categoría 1 (Pacífico) con el huracán Felix, categoría 5 (Atlántico).

2013: huracán Manuel, categoría 1 (Pacífico) con el huracán Ingrid, categoría 1 (Atlántico).

A esta relación que contempló hasta 2022, tendríamos que agregar los años posteriores:

2024: tormenta tropical John (Pacífico) y huracán Helene, categoría 1 (Atlántico).

2026: huracán Simon, categoría 1, y la tormenta tropical Rachel (Pacífico), y el huracán Isaias, categoría 2 (Atlántico).

De acuerdo con la investigación referida, en el mundo hay pocos países que han recibido el impacto de ciclones tropicales desde "dos cuencas oceánicas diferentes" de forma casi simultánea, uno de ellos es México y el otro Australia.

En conclusión, señalan los autores, "este resultado (de 10 eventos hallados) implica que la concurrencia de dos CT (ciclones tropicales) en México no es un evento tan ‘raro’ como pudiera parecer".

Hay que recordar que todavía queda poco más de mes y medio para que termine la temporada de huracanes 2026 en México, por lo que aún se esperan varios ciclones tropicales. Y tampoco se descarta que sigan estos fenómenos de concurrencia y que nuestro país quede 'atrapado' como ha ocurrido en el pasado.

Con información de N+

ICM