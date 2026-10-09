Sociedad

México, 'Atrapado' entre Ciclones Tropicales: ¿Cuántas Veces Ha Ocurrido?

En casi 7 décadas, nuestro país ha estado 'acorralado' al mismo tiempo por fenómenos climáticos que se forman en el Pacífico y el Atlántico

Simón provocó fuertes lluvias que dejaron inundaciones en AcapulcoSimón provocó fuertes lluvias que dejaron inundaciones en Acapulco. Foto: Cuartoscuro

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