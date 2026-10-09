Sociedad

Preocupa a los Ciudadanos el Programa de Ordenamiento de la ZMVM

Vecinos de Xochimilco y otras zonas de la ciudad confrontaron a autoridades federales y capitalinas, ante la falta de claridad sobre la posible aplicación de nuevos gravámenes a predios

Vista aérea de XochimilcoFoto: N+

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