Simon Se Fortalece y Propiciará Lluvias en el Litoral del Pacífico Mexicano

Las costas del occidente seguirán afectadas por fuertes precipitaciones ante la intensificación del huracán Simon, que dejará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, y puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima.

Además, estas entidades tendrán fuertes rachas de viento y oleaje elevado, por lo que se pide precaución a la navegación, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También se esperan chubascos, lluvias fuertes a muy fuertes con posibles descargas eléctricas en las entidades del norte, oriente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

El huracán Isaias continuará su desplazamiento hacia el este-noreste, alejándose de costas nacionales y dejando de afectar al país. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de México.

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En todo el territorio nacional, se esperan lluvias de distintas intensidades, siendo las de mayor consideración en el Pacífico:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa y oeste) y Michoacán (costa y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Colima, Oaxaca (suroeste y oeste) y Chiapas (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (este y sur), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (centro y sur) y Yucatán (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (sur), Nayarit (costa y sur), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro y suroeste), Tlaxcala, Hidalgo (sur), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Tabasco (costa), Campeche (costa y sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Mientras que los termómetros alcanzarán los 45 °C en estados del norte de México:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

En el Valle de México, se espera ambiente fresco a templado, y probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México y la Ciudad de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Con información de Conagua

ICM