Tiempo

Simon Se Fortalece y Propiciará Lluvias en el Litoral del Pacífico Mexicano

El huracán Isaias seguirá desplazándose rumbo a la costa de los Estados Unidos y dejará de afectar el país; además de las precipitaciones, seguirá el ambiente caluroso

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Acapulco, GuerreroLas fuertes lluvias provocaron inundaciones en Acapulco, Guerrero. Facebook | SGIRPCGro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+