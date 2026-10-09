Muere Taxista tras Ataque Armado en Coscomatepec, Veracruz

Un taxista perdió la vida en Coscomatepec luego de ser atacado por sujetos armados cuando circulaba sobre la avenida Guadalupe Victoria.

El ruletero fue identificado como Miguel “N”, vecino de la comunidad de Tlaltengo, quien conducía el taxi número económico 181, y tenía su base de trabajo en una conocida farmacia.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador del volante fue interceptado por sujetos armados quienes, al identificarlo, abrieron fuego en su contra.

Tras registrarse la agresión, el conductor quedó sin vida al interior de la unidad, mientras que los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y llevaron a cabo el acordonamiento correspondiente del lugar de los hechos para preservar los indicios.

Posteriormente, personal de la Fiscalía tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias de ley.

Las investigaciones en torno a estos hechos continúan y se informó que ya se inició la carpeta correspondiente.