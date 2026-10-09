Seguridad

Muere Taxista tras Ataque Armado en Coscomatepec, Veracruz

El operador de una unidad de transporte público fue interceptado por sujetos desconocidos quienes abrieron fuego en su contra, privándolo de la vida

Muere Taxista en Ataque Armado en Coscomatepec, VeracruzLa víctima quedó al interior de la unidad de transporte público. Foto: Miguel Montes de Oca

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Violencia en Veracruz: taxista es abatido en plena avenida Guadalupe Victoria. Los agresores huyeron y las autoridades ya trabajan en el caso.

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