Sociedad

Bloqueos de Trabajadores del IMSS: ¿Por Qué Protestan y Qué Piden?

Las movilizaciones comenzaron la noche del jueves 8 de octubre de 2026, con un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS

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