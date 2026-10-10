Bloqueos de Trabajadores del IMSS: ¿Por Qué Protestan y Qué Piden?

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquean vialidades de la Ciudad de México y realizan movilizaciones en distintos estados del país. Pero ¿qué exigen los inconformes y por qué se oponen a la propuesta? En N+ te explicamos.

Las movilizaciones comenzaron la noche del jueves 8 de octubre de 2026, con un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 426. Desde ese punto, las protestas se extendieron a clínicas, hospitales y avenidas de la capital, el Estado de México y otras entidades.

Este viernes 9 de octubre, los trabajadores anunciaron un paro nacional después de siete horas de negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob), sin alcanzar acuerdos.

Durante la mesa de diálogo, un grupo de inconformes se retiró y se movilizó hacia Paseo de la Reforma, donde bloqueó la circulación vehicular. Los manifestantes señalaron que a las protestas se han sumado trabajadores de distintas categorías del instituto, entre ellos personal administrativo, de intendencia, enfermería, médicos y especialistas.

Por su parte, la Segob rechazó que se haya retenido a alguna persona durante las negociaciones. La dependencia afirmó que no existen pruebas de ese señalamiento y reiteró su llamado al diálogo, al respeto y a la construcción de acuerdos.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Las demandas de los inconformes abarcan el aumento salarial, las condiciones laborales, el abasto de insumos médicos y cambios en la representación sindical. Estos son los principales puntos:

Aumento salarial del 10%: exigen que el incremento se aplique directamente al sueldo tabular y rechazan el 2.9% negociado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Congreso Nacional Extraordinario: solicitan convocar a este encuentro para revisar los acuerdos sindicales y atender sus inconformidades con los estatutos de la organización.

Destitución del secretario general: piden la salida de Rafael Olivos, quien encabeza el SNTSS.

Abasto de medicamentos e insumos: demandan que los hospitales cuenten con medicamentos, material médico y equipo para atender a los pacientes.

Mejores condiciones laborales: exigen respeto al Contrato Colectivo de Trabajo, contratación de más personal y cobertura de plazas vacantes.

Jubilación digna: solicitan mejoras en las condiciones de retiro de los trabajadores.

¿Por qué rechazan la consulta del 14 de octubre?

Otra de las inconformidades es la consulta nacional programada para el 14 de octubre de 2026, en la que se someterá a votación la propuesta de incremento salarial de 2.9%.

Los manifestantes rechazan el porcentaje acordado por la dirigencia sindical y cuestionan el proceso mediante el cual se busca que los trabajadores aprueben o rechacen esa propuesta.