Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 10 de Octubre 2026

Conoce las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento y carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy, sábado 10 de octubre de 2026, en México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), algunas afectaciones se deben a accidentes viales. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y planear los traslados con anticipación.

Para consultar actualizaciones, los automovilistas pueden revisar las cuentas oficiales en X: @GN_Carreteras y @CAPUFE.

A continuación, te presentamos los reportes sobre los tramos carreteros con cierres, incidentes viales, circulación lenta o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

09:00 horas CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca km 63, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

08:59 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, registra #lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Las Choapas. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

08:44 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tijuana - Ensenada, km 61, dirección Ensenada. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de automóvil). Maneja con precaución.

08:22 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 33, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

08:20 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 75, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido.

08:09 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, continúa neblina en la zona de las Cumbres de Maltrata. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

07:45 horas. En Estado de México se registra cierre parcial de circulación por accidente, cerca del km 054+200 de la carretera México-Querétaro con dirección Querétaro. Atienda indicación vial.

07:43 horas. Usuarios de redes sociales reportan intensa carga vehicular en la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, antes de la caseta de cobro de Tepotzotlán. Se recomienda tomar precauciones y anticipar los tiempos de traslado.

Foto: N+

07:13 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 33, dirección Cuernavaca. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del incidente (labores de limpieza).

07:09 horas. AVISO IMPORTANTE. Libramiento Poniente Acapulco, km 12. Se restablece la circulación con paso a contraflujo para ambos sentidos por atención a incidente.

Se recomienda manejar con precaución y atender las indicaciones viales ya que la circulación es limitada por la afectación al tramo carretero.

07:06 horas. Vuelca tráiler en lateral de Periférico, a la altura de Tacubaya

Foto: N+

Foto: N+

06:58 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Agua Dulce - Cárdenas, km 67, dirección Cárdenas. Cierre a la circulación por atención de accidente (salida del camino de tracto camión). Toma tus precauciones.

06:56 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopistas México-Querétaro, km 48, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.