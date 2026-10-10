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Continúan Protestas de Trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez

Entre las principales demandas de los empleados está un incremento salarial, pues afirman que no ganan ni el salario mínimo

Continúan Protestas de TrabajadoresContinúan Protestas de Trabajadores. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez protestan por un salario digno y mejores condiciones laborales. Exigen insumos médicos y atención de calidad para los pacientes

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