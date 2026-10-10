Continúan Protestas de Trabajadores del IMSS en Ciudad Juárez

Desde la mañana de este viernes, trabajadores de distintas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez se movilizaron en varios puntos de la ciudad para exigir mejores condiciones laborales que, señalaron, les permitan brindar una atención de mayor calidad a los derechohabientes.

Por la tarde, las protestas se concentraron en el exterior de la Clínica 66 del IMSS, donde los trabajadores marcharon por algunas de las principales vialidades, entre ellas la Av. de las Torres. Durante el recorrido, bloquearon ambos sentidos de la avenida, a la altura del cruce con la calle Ramón Rayón, lo que afectó la circulación en la zona.

De manera simultánea, más de 100 trabajadores de la Clínica 2 del IMSS se sumaron a las protestas. Los empleados partieron del Blvd. Tomás Fernández y avanzaron por la Av. Vicente Guerrero, portando carteles y mantas con sus exigencias. Durante su recorrido.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran el abastecimiento de insumos médicos, mejoras en las instalaciones y un salario digno. Los trabajadores aseguraron que sus percepciones económicas son insuficientes, ya que ni siquiera alcanzan el salario mínimo.

Asimismo, señalaron que en algunos hospitales no cuentan con los medicamentos necesarios para brindar tratamientos de quimioterapia, una situación que, afirmaron, afecta la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Ante estas condiciones, los empleados exigieron una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes y reiteraron que sus demandas buscan mejorar tanto sus condiciones de trabajo como el servicio que se brinda a los derechohabientes.