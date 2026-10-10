Sociedad

Marina Cierra Puertos del Pacífico Por Efectos de Simon

La restricción para embarcaciones menores incluye Puerto Vallarta y Barra de Navidad, en Jalisco. Para las de mayor calado, el cierre aplica en Manzanillo y Lázaro Cárdenas

Foto: cuartoscuroFoto: cuartoscuro

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