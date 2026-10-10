Marina Cierra Puertos del Pacífico Por Efectos de Simon

La Secretaría de Marina anunció el cierre de puertos en el Océano Pacífico como medida de precaución ante el embate y los efectos del huracán Simon, clasificado en categoría 4.

Para las embarcaciones de mayor calado, la restricción de navegación opera de manera estricta en los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Mientras que el cierre para embarcaciones menores abarca un perímetro más extenso que incluye a Teacapán en Sinaloa; La Cruz de Huanacaxtle y Nuevo Vallarta en Nayarit; Barra de Navidad y Puerto Vallarta en Jalisco, así como Manzanillo en Colima y Lázaro Cárdenas en Michoacán.

Esta medida también contempla los puertos de Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marqués en el estado de Guerrero.

La Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a atender las recomendaciones de las autoridades, así como evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

Cabe señalar que el huracán Simon se localizó aproximadamente a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de 295 y desplazamiento hacia el norte a 2 kilómetros por hora.

Debido a su cercanía, el Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo Islas Marías, así como zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.