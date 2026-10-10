Imágenes: Así se Ve el Ojo del Huracán Simon que Impactará a México

El huracán Simon mantiene una estructura bien definida en imágenes satelitales, en las que se observa un ojo rodeado por una extensa formación de nubes con colores que van del rojo al blanco, indicativos de distintas temperaturas en la parte superior de las nubes.

De acuerdo con la información meteorológica compartida, el ciclón alcanzó vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 241 kilómetros por hora, por lo que se mantiene como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Simon se localiza a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Ante su presencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó lluvias extraordinarias en Colima y precipitaciones torrenciales en las costas de Jalisco y Michoacán.

Asimismo, se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes y rachas de viento en entidades del occidente de México durante las próximas tres horas, según el reporte proporcionado.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y atender las indicaciones de Protección Civil de su localidad.