Pronóstico del tiempo

Imágenes: Así se Ve el Ojo del Huracán Simon que Impactará a México

El ciclón registra vientos de hasta 150 millas por hora y se localiza a 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo. Conagua pronostica lluvias extraordinarias en Colima

Huracán SimonAsí se ve el ojo del huracán Simon. Foto: X @CycloforumsPR

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El huracán Simon, categoría 4, se acerca a México con vientos de 150 mph. Conagua alerta lluvias extraordinarias en Colima

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