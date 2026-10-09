¿A Qué Hora Exacta Tocará Tierra en México el Huracán Simon? Pronóstico de Conagua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta detallando la hora exacta en la que el huracán Simon tocará tierra en territorio mexicano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica que este sábado 10 de octubre, a las 12:00 horas, el ciclón de categoría 4 se encontrará a 145 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a la misma distancia al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Para la madrugada del domingo 11 de octubre, Simon, también como categoría 4, se localizará a 65 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 90 kilómetros al sur-sureste de Playa Pérula, Jalisco.

De acuerdo con el pronóstico, Simon tocará tierra en Jalisco el domingo 11 de octubre, a las 12:00 horas, como huracán categoría 4, a 50 kilómetros al norte de Playa Pérula.

Para el lunes 12 de octubre, se prevé que el fenómeno pierda intensidad y se degrade a categoría 1, mientras se ubica sobre Nayarit, a 20 kilómetros al norte de San Blas.

¿Qué daños puede causar un huracán categoría 4?

Un huracán de categoría 4 provoca daños catastróficos con vientos sostenidos de 209 a 251 km/h. Entre los principales efectos de un fenómeno de esta intensidad se encuentran:

Vientos destructivos: pueden provocar daños graves o la pérdida total de techos, así como afectar paredes y estructuras de madera, incluso en viviendas bien construidas.

Daños en vegetación e infraestructura: numerosos árboles pueden ser arrancados de raíz o partidos, mientras que postes de electricidad y señalamientos pueden caer.

Interrupción de servicios básicos: los daños a la infraestructura pueden ocasionar apagones y cortes en el suministro de agua potable, cuya reparación podría prolongarse dependiendo de la magnitud de las afectaciones.

Bloqueo de caminos y aislamiento: la caída de árboles y la acumulación de escombros pueden obstruir calles y carreteras, dificultar el acceso a comunidades y dejar viviendas inhabitables.

La magnitud de las afectaciones dependerá de la trayectoria del sistema, la intensidad de sus vientos y las condiciones de las zonas impactadas.