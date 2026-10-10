IMSS Mantiene Operación en Hospitales de Todo el País Pese a Protestas de Trabajadores

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que sus unidades médicas y hospitales se mantienen en operación en todo el país, pese a las manifestaciones de trabajadores y jubilados que se han registrado en distintas entidades para expresar su inconformidad por temas laborales.

Mediante el boletín de prensa número 542/2026, emitido el 9 de octubre, el organismo aseguró que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis. También indicó que más de 400 mil trabajadores registraron su asistencia y laboraron con normalidad ese día.

Ante las movilizaciones, el Instituto hizo un llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, especialmente para facilitar el ingreso de ambulancias y de personas que requieren atención de urgencia, tienen citas médicas o cuentan con cirugías programadas.

El IMSS informó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), trabajadores inconformes y un trabajador jubilado.

Durante la reunión, los manifestantes expresaron su rechazo al incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del sindicato, compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones.

El Instituto señaló que el 14 de octubre los trabajadores decidirán sobre el aumento mediante una consulta convocada por su sindicato, con voto libre, personal, directo y secreto, y el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Añadió que respetará la decisión que resulte de este ejercicio.