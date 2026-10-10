Sociedad

IMSS Mantiene Operación en Hospitales de Todo el País Pese a Protestas de Trabajadores

El Instituto aseguró que los servicios médicos están garantizados y que el personal decidirá sobre el incremento salarial de 6.8%

IMSSEl IMSS mantiene operaciones pese a protestas en México. Foto: N+

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IMSS asegura operación normal en hospitales pese a protestas. Servicios médicos garantizados mientras trabajadores decidirán sobre aumento salarial del 6.8%

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