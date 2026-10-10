Aseguran Tres Artefactos Explosivos para Uso con Drones en Balleza, Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguró tres artefactos explosivos de fabricación improvisada en un inmueble del municipio de Balleza, Chihuahua, durante un cateo realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo se llevó a cabo la tarde del pasado 8 de octubre, luego de una agresión armada reportada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con la SSPE, elementos de la Policía del Estado desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la zona comprendida entre las comunidades de Pinalejo y El Almagre.

Durante los recorridos, con apoyo de un dron, los agentes localizaron un inmueble donde observaron objetos que parecían explosivos de fabricación casera en el exterior.

Durante la inspección de la vivienda, las autoridades encontraron tres artefactos explosivos, un generador eléctrico, una fresadora vertical y un centro de mecanizado CNC.

Según la información de la SSPE, la maquinaria presuntamente era utilizada para fabricar los dispositivos, que serían lanzados mediante drones.

El inmueble y los artefactos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que realizará las investigaciones para esclarecer los hechos.

La dependencia estatal informó que continuará con los operativos de seguridad, vigilancia y sobrevuelos de reconocimiento en la región serrana de Chihuahua.

PT