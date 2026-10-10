Seguridad

Aseguran Tres Artefactos Explosivos para Uso con Drones en Balleza, Chihuahua

Un cateo realizado en coordinación con la FGR permitió localizar los dispositivos, un generador eléctrico y maquinaria en un inmueble de la región serrana

Casa CateoEl inmueble y los artefactos quedaron a disposición de las autoridades. Foto: FGE

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