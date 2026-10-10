Sociedad

Anuncian Cierres Viales en Bulevares y Calles de Saltillo por Maratón

El servicio de transporte público también se modificará ya que la carrera interfiere en el trayecto habitual

Anuncian Cierres Viales en Bulevar y Calles de Saltillo por MaratónLa Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció el cierre de calles. Foto: Gobierno Municipal de Saltillo

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