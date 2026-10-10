Anuncian Cierres Viales en Bulevares y Calles de Saltillo por Maratón

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó habrá cierres viales debido a la realización de un maratón, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.

Se informó que los cierres de las calles se realizarán este domingo 11 de octubre a las 4:50 horas. El recorrido tendrá como punto de salida y meta el Parque Centro, ubicado sobre el bulevar Galerías.

Entre las vialidades que tendrán afectaciones se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez, José María Rodríguez, Musa de León, Luis Echeverría, Carlos Abedrop, Pérez Treviño, Prolongación Urdiñola, Felipe J. Mery y Gustavo Espinoza Mireles.

También habrá afectaciones en las calles Hidalgo, Juan Antonio de la Fuente, Juárez, la calzada Emilio Carranza, Aldama, Corona, Presidente Cárdenas, Isidro López, Jesús Valdés Sánchez y el bulevar Nazario Ortiz Garza. La apertura de las vialidades se realizará de manera gradual, conforme avance el último corredor.

Por otra parte, el servicio de transporte público Aquí Vamos Gratis comenzará a operar hasta la 13:00 horas, debido a que el recorrido deportivo interfiere con su trayecto habitual. La modificación busca salvaguardar la integridad de las personas participantes durante el desarrollo de la competencia.

