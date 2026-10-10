Pronóstico del tiempo

Prevén que Simon Impacte Territorio Mexicano como Huracán de Mayor Categoría

Actualmente el fenómeno natural se mantiene en categoría 4, con vientos máximos sostenidos de entre 210 y 250 km/h

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Prevén que Huracán Simon Impacte Territorio Mexicano como Huracán de Mayor Categoría Mañana 11 de Octubre 2026 | N+