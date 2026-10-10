Prevén que Simon Impacte Territorio Mexicano como Huracán de Mayor Categoría

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que es posible que el huracán Simon, actualmente de categoría 4, toque tierra en costas mexicanas con una gradación mayor.

Explicó en entrevista con N+ Foro que se prevé que el ciclón ingrese al territorio nacional durante la mañana del domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán en Jalisco.

Además, detalló que durante este sábado, el sistema va a continuar acercándose a las costas de Jalisco y de Colima.

"Es muy probable que haya un ingreso al territorio nacional como categoría mayor", dijo Velázquez.

La funcionaria reiteró que durante este sábado y el domingo se pronostican lluvias extraordinarias superiores o mayores a 250 milímetros en Michoacán, Colima y Jalisco, las cuales pueden ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos y a su vez deslaves o inundaciones.

"Lo que solicitamos muy atentamente a toda la población, principalmente a la que se encuentra ubicada en los municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, que son los municipios costeros, es que paren la movilidad a partir del día de hoy. Es muy importante la suspensión temporal de la movilidad en actividades no esenciales", agregó.

Puntualizó que solamente podrán estar en la calle elementos de seguridad pública, ambulancias, Protección Civil, el Ejército y la Marina.

"Lo que le pedimos a toda la población es que se resguarden en sus domicilios, que tengan la precaución de esperar a que pase el huracán, que en este momento es categoría 4, y que nosotros estaremos informando a través de los medios de comunicación y las redes sociales y del perifoneo que realizamos en la calle y sobre la playa que puedan salir de sus domicilios", expuso sobre las indicaciones para la salida de casas y refugio.