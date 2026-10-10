Los 2 Municipios Que Impactará Huracán Simon Categoría 4 Las Primeras Horas de Este Domingo

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) prevé que el huracán Simon, de categoría 4, toque tierra en México con vientos máximos sostenidos de entre 210 y 250 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de la dependencia, el fenómeno podría impactar durante las primeras horas del domingo 11 de octubre en la zona comprendida entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

¿Cómo son La Huerta y Tomatlán, Jalisco?

La Huerta cuenta con más de 23 mil habitantes en todo el municipio, distribuidos en 108 localidades, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Su cabecera municipal tiene alrededor de 7 mil 954 habitantes.

El clima de La Huerta es cálido semiseco, con una temperatura media anual de 25 grados Celsius. Sus principales actividades económicas son la agricultura, con cultivos de mango, papaya, limón, sandía y tamarindo, así como la ganadería.

Por su parte, Tomatlán se ubica en la región de Costalegre, en Jalisco, y cuenta con 36 mil 316 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI. Su economía se basa principalmente en las actividades agropecuarias, la pesca, la acuicultura y el comercio.

¿Qué municipios deben suspender actividades por el huracán Simon?

Ante el pronóstico de impacto, Protección Civil llamó a suspender temporalmente las actividades no esenciales y pidió a la población resguardarse en sus domicilios en municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit.

Las localidades señaladas son:

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Michoacán: Aquila, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Las autoridades exhortaron a la población de las zonas señaladas a atender las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informada sobre la evolución del huracán.