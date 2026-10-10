Los 2 Municipios Que Impactará Huracán Simon Categoría 4 Las Primeras Horas de Este Domingo

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Protección Civil pidió suspender actividades y permanecer en casa ante el impacto previsto del fenómeno natural

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