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Ciclón Isaías Deja 4 Muertos en EUA y Amenaza con Inundaciones al Sureste del País

Dos personas fallecieron en Florida y dos más en Alabama por los fuertes vientos que azotaron la zona, derribando árboles y techos.

Huracán Isaias deja 4 Muertos. Casa destrozada por paso del Huracán.El Huracán Isaías arrancó el techo a un complejo de apartamentos, tras su paso en Milton, Florida, este sábado. Foto: AP.
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Ciclón Isaías Deja 4 Muertos a su Paso por EUA; Amenaza con Inundaciones al Sureste del País | N+