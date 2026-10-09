Trayectoria del Huracán Isaias Hoy: Ciclón Ya Es Categoría 3 en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos emitió un boletín este viernes confirmando que el huracán Isaias se ha intensificado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, alcanzando formalmente la clasificación de huracán mayor.

La actualización meteorológica, basada en datos recabados en tiempo real por una aeronave cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea, indica que los vientos máximos sostenidos de Isaias han aumentado a 195 km/h, registrando ráfagas más fuertes y una presión central mínima de 959 mb.

A las 6:20 hora del centro de México, el ciclón se localizaba a unos 390 km al sur de Pensacola, Florida, y a 275 km al sur-sureste de la desembocadura del río Misisipi, desplazándose con dirección norte-noreste a una velocidad de 24 km/h.

Aunque el centro de Isaias se aleja del territorio mexicano con rumbo a la costa estadounidense, Protección Civil de Yucatán advirtió que la amplia circulación del huracán continuará desprendiendo humedad sobre la península. Esto provocará un incremento en el potencial de lluvias moderadas a fuertes a partir de la tarde en municipios del centro, noreste y sureste del estado, incluidos Mérida, Tekax y Valladolid.

Asimismo, se mantiene un monitoreo en el litoral yucateco debido a un oleaje estimado en 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 40 km/h en las zonas costeras.