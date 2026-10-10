Sociedad

Activan Alerta Roja en 22 Municipios de Jalisco por Huracán Simon

El fenómeno natural, de aún categoría 4, también mantiene bajo vigilancia a Colima y Nayarit

Puerto VallartaEn Puerto Vallarta, desde el viernes se encuentras resguardando las playas. Foto: N+

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Huracán Simon amenaza Jalisco: 22 municipios en alerta roja y 71 en naranja.

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