Activan Alerta Roja en 22 Municipios de Jalisco por Huracán Simon

Protección Civil de Jalisco informó que, derivado del acercamiento del huracán Simón a las costas del estado, se activó la alerta roja en 22 municipios, mientras que 71 más están en alerta naranja.

De acuerdo con autoridades, los municipios de Jalisco que actualmente están en semáforo rojo son los siguientes: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Mientras que en alerta naranja se encuentran las localidades de Acatic, Acatlán de Juárez, Ahualulco de Mercado, Amacueca, Amatitán, Ameca, San Juanito de Escobedo, El Arenal, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Zapotlán el Grande, Cocula, Concepción de Buenos Aires, Cuquío, Chapala, Chiquilistlán, Ejutla, Etzatlán, Guadalajara, Hostotipaquillo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, Jamay, Jilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Juchitlán, Magdalena, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz, Mazamitla, Ocotlán, Pihuamo, Poncitlán y Quitupan.

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También están bajo alerta naranja El Salto, San Cristóbal de la Barranca, San Marcos, San Martín Hidalgo, Gómez Farías, Sayula, Tala, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Tecalitlán, Tecolotlán, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Teocuitatlán de Corona, Tequila, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Tonaya, Tonila, Tototlán, Tuxcueca, Tuxpan, Unión de Tula, Valle de Juárez, San Gabriel, Villa Corona, Yahualica de González Gallo, Zacoalco de Torres, Zapopan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán del Rey y Zapotlanejo.

Asimismo, en alerta amarilla están 10 municipios; estos son: Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

Cabe recordar que, Protección Civil ya suspendió actividades no esenciales en diferentes partes del estado, esto para salvaguardar a la ciudadanía.