Suspenderán Actividades No Esenciales en 10 Municipios de Jalisco por Huracán Simon

A partir de este sábado, 10 municipios de la costa y sierra de Jalisco suspenderán actividades no esenciales por el impacto del huracán Simon.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, esta medida arrancará a partir de las 16:00 horas, con el objetivo de salvaguardar a las personas que se encuentren principalmente en zonas de riesgo.
Cabe mencionar que, autoridades estatales y federales, sostuvieron una mesa de diálogo en donde se informó que el huracán Simón podría tener su primer impacto en los municipios de Tomatlán y La Huerta.
Asimismo, expusieron las localidades que suspenderán actividades no esenciales durante este sábado 10 de octubre. Estas son: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cihuatlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.