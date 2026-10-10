Sociedad

Suspenderán Actividades No Esenciales en 10 Municipios de Jalisco por Huracán Simon

Autoridades prevén lluvias extraordinarias y aumento en el nivel de ríos y canales, por lo que exhorta a la ciudadanía a salvaguardarse

bandera roja en marEs importante que los turistas y residentes no se acerquen al mar. Foto: N+

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Desde este sábado, 10 municipios de Jalisco detendrán actividades no esenciales por el huracán Simon. Autoridades advierten sobre lluvias intensas.

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