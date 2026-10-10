Huracán Simon: Silbato, Encendedor y Linterna, Qué Debe Incluir tu Kit de Emergencia

Ante la cercanía del huracán Simon y los posibles riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos, Protección Civil recomendó a la población preparar una mochila de emergencia para contar con artículos indispensables en caso de una contingencia o evacuación.

La dependencia señaló que tener este equipo listo permite actuar con mayor rapidez y pidió revisar en casa las necesidades de cada integrante de la familia, mantener a la mano documentos y contactos importantes, así como actualizar periódicamente el contenido de la mochila.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

Entre los artículos recomendados por Protección Civil de Cancún se encuentran:

Botiquín de emergencia.

Documentos importantes y una copia en una memoria USB.

Fotografías de familiares.

Encendedor.

Radio y linterna.

Silbato.

Kit de emergencias.

Dinero en efectivo.

Números de emergencia y directorio familiar.

Copia de llaves.

Víveres suficientes para cuatro días.

Pilas de repuesto.

Destacó la importancia de preparar estos artículos con anticipación para tenerlos disponibles en caso de que sea necesario actuar ante una emergencia.

La dependencia también exhortó a la población a mantenerse informada y tomar previsiones durante la temporada de huracanes.