Sociedad

Huracán Simon: Silbato, Encendedor y Linterna, Qué Debe Incluir tu Kit de Emergencia

Protección Civil llama a preparar una mochila con documentos, botiquín, radio, linterna, dinero en efectivo y víveres para cuatro días

Huracán SimonEstas son las recomendaciones de Protección Civil ante el huracán Simon. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+