Desaparecidos

Localizan Sin Vida a Joan Díaz, Estudiante Desaparecido de la Universidad de Guanajuato

El joven de 21 años fue visto por última vez en el centro de la ciudad; la casa de estudios está dispuesta a brindar cualquier información para esclarecer los hechos

Joan DíazFue localizado sin vida Joan Díaz, estudiante de Guanajuato. Foto: Instagram ioan_diaz

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