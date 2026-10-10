Localizan Sin Vida a Joan Díaz, Estudiante Desaparecido de la Universidad de Guanajuato

Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de la Universidad de Guanajuato reportado como desaparecido, fue localizado sin vida, por lo que esta casa de estudios confirmó su disposición para apoyar en las investigaciones para esclarecer el caso.

El joven de 21 años fue reportado como desaparecido el 28 de septiembre y visto por última vez en el centro de Guanajuato. Sin embargo, fue localizado sin vida, presuntamente en el río Pastita, de acuerdo con diferentes publicaciones en redes sociales.

La Universidad de Guanajuato reiteró su respaldo y solidaridad a la familia del joven, así como informó que se mantendrá atenta a la información que brinden las autoridades para esclarecer las circunstancias de este suceso.

Además, esta cada de estudios también confirmó que dará seguimiento al proceso desde el ámbito de sus atribuciones y en el marco de su autonomía, por lo que mantendrá su disposición para apoyar a la familia de Joan Díaz y a la comunidad estudiantil.