Ante las posibles inundaciones y el riesgo de inundaciones o afectaciones a la movilidad en la ciudad por las fuertes precipitaciones que se esperan debido al fenómeno de El Niño, representantes del sector industrial en Tijuana anunciaron que trabajan en la habilitación de albergues temporales para sus trabajadores.

La iniciativa también contempla centros de acopio de alimentos y medicamentos para apoyar a los colaboradores que pudieran resultar afectados o que, debido a las condiciones climáticas, no puedan trasladarse a sus viviendas.

De acuerdo con los representantes del sector, será a partir del próximo mes de diciembre cuando comiencen a socializar esta estrategia preventiva directamente con los empleados, fecha en la que también se dará a conocer el listado oficial de las empresas maquiladoras que se sumarán a esta red de apoyo.

JMR