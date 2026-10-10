Programas sociales

No solo en papelerías: ¿Dónde Aceptan la Tarjeta de 'Mi Beca para Empezar'?

Estudiantes de la CDMX y sus familias suelen creer que el recurso solo puede gastarse en uniformes o útiles escolares, pero esta es la verdad

Mi Beca para EmpezarMadre de familia y su hijo sostiene tarjeta de Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro

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