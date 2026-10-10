No solo en papelerías: ¿Dónde Aceptan la Tarjeta de 'Mi Beca para Empezar'?

Para miles de alumnas y alumnos que acuden a preescolar y primaria en escuela pública en la Ciudad de México, recibir el programa de “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” puede hacer la diferencia entre acudir a clases y continuar con su educación. También busca reducir la precariedad económica de los hogares y favorecer el aprovechamiento académico de los beneficiarios.

Por ello es que surgen preguntas sobre si solo se puede utilizar el recurso para comprar uniformes o útiles escolares y la respuesta es que no; el objetivo es fortalecer los ingresos para atender las necesidades de los niños, ya sea en ropa, tiendas de autoservicio y salud.

Tradicionalmente, las grandes cadenas de artículos de oficina y papelerías especializadas encabezan la lista de preferencias al iniciar el ciclo escolar. Nombres como Office Depot, Lumen, OfficeMax, Marchand y Tony Superpapelería son puntos recurrentes donde los beneficiarios acuden a surtir las listas útiles.

Sin embargo, el programa administrado por el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBENDE) contempla una red de comercios mucho más diversa que incluye supermercados, tiendas de ropa, calzado e incluso farmacias.

Supermercados y tiendas de autoservicio

Uno de los grandes beneficios para los padres de familia es la posibilidad de utilizar los recursos en cadenas de autoservicio como Chedraui, Soriana, La Comer, Fresko, City Market, así como las tiendas Neto y SuperISSSTE, aceptan el plástico como método de pago válido.

Esto permite que el apoyo no se limite de forma estricta a los útiles, sino que facilita la adquisición de otros bienes de consumo básico necesarios para el desarrollo integral de los estudiantes dentro del núcleo familiar.

Calzado, ropa y salud

Más allá de los útiles, la indumentaria escolar y personal representa un gasto fuerte año con año. Conscientes de ello, marcas de ropa y zapaterías reconocidas forman parte de la red de aliados.

Entre ellas destacan Suburbia, Cuidado con el Perro, Price Shoes, Converse, Capa de Ozono y Flexi, facilitando la compra de uniformes, tenis y zapatos escolares sin afectar directamente el bolsillo de las familias.

Asimismo, la cobertura se extiende al sector salud y bienestar mediante su aceptación de la tarjeta en farmacias seleccionadas como Farmacias San Pablo, San Borja y San Isidro, así como en diversas ópticas afiliadas que brindan atención visual a los menores beneficiarios.

Las autoridades capitalinas recomiendan a los padres o tutores consultar de manera directa la aplicación móvil oficial "Obtén Más" para verificar el directorio actualizado de establecimientos participantes, garantizando así un uso óptimo y diversificado de este apoyo destinado a la niñez de la capital.

TLS