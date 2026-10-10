Seguridad

Localizan Sin Vida a Mujer de 22 Años en Matamoros, Coahuila; Hay 1 Detenido

El cuerpo de la joven fue encontrado en un terreno despoblado del ejido Santo Tomás

Localizan Sin Vida a Mujer de 22 Años en Matamoros, Coahuila; Hay 1 DetenidoAutoridades investigan el hallazgo de una mujer sin vida en Matamoros. Foto: Archivo N+

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