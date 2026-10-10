Localizan Sin Vida a Mujer de 22 Años en Matamoros, Coahuila; Hay 1 Detenido

La búsqueda de una joven 20 años, terminó con el hallazgo de su cuerpo sin vida en el ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

La joven había sido reportada como desaparecida desde el miércoles, luego de que sus familiares perdieran contacto con ella.

Su cuerpo fue localizado en un terreno despoblado y posteriormente trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un joven de 22 años fue detenido por su presunta relación con los hechos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.