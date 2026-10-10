Localizan a Madre e Hijo Arrastrados por la Corriente del Río Purificación

Alma y su hijo, quienes fueron arrastrados por la corriente del río Purificación, fueron localizados tras el operativo de búsqueda desplegado a la altura del ejido Estación Cruz, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

En las labores participaron cuerpos de emergencia con apoyo de una lancha y un dron para recorrer el cauce y las márgenes del río. Habitantes de ejidos cercanos también se sumaron a las acciones para tratar de localizarlos.

Durante la noche del viernes circuló una versión preliminar sobre la supuesta localización del menor; sin embargo, el reporte fue descartado durante la madrugada y no se confirmó en ese momento.

Alma y su hijo son originarios de la colonia Lomas de Guadalupe, en Ciudad Victoria. En los hechos, un tercer involucrado, un menor de 13 años, logró salir del agua y sobrevivir.

Con la localización de ambos, concluyen las labores para dar con la madre y su hijo, quienes habían sido reportados como desaparecidos tras el incidente.