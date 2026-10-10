Seguridad

Localizan a Madre e Hijo Arrastrados por la Corriente del Río Purificación

Cuerpos de emergencia, habitantes de comunidades cercanas y equipos tecnológicos participaron en las labores a lo largo del cauce y las márgenes del afluente

Intensifican Búsqueda de Alma y su Hijo en el Río PurificaciónIntensifican Búsqueda de Alma y su Hijo en el Río Purificación. Foto: N+

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Una versión sobre el posible hallazgo del menor fue descartada durante la madrugada, mientras un adolescente de 13 años logró sobrevivir al incidente.

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