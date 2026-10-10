Portugal Abre Expediente Disciplinario a Cristiano Ronaldo

Luego de que Cristiano Ronaldo decidiera abandonar la concentración de la selección portuguesa en la pasada Fecha FIFA, se ha generado una gran incertidumbre con respecto a su continuidad en el equipo nacional. El legendario jugador fue convocado para los primeros cuatro partidos de la UEFA Nations League bajo el mando de Jorge Jesús, pero solamente tuvo actividad en el primero y, tras un desacuerdo con el estratega, dejó al conjunto lusitano.

El delantero de 41 años de edad señaló que tomó la decisión de abandonar la concentración, algo que según sus palabras fue un error, y aseguró que aceptará cualquier sanción que decidan ponerle. "Me disculpo con mis compañeros de equipo por irme. La responsabilidad es solo mía. La Federación Portuguesa de Futbol debería castigarme sin circunstancias atenuantes; como capitán, eso es un factor agravante", dijo Cristiano.

Ahora, la FPF dio a conocer que sí abrió un expediente disciplinario en contra del goleador. "Se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, tras una decisión de la Sección No Profesional tomada el 9 de octubre de 2026", declaró la federación en un comunicado, sin embargo aún no se ha anunciado una sanción definitiva, y los detalles del procedimiento disciplinario serán confidenciales hasta que concluya la investigación.

Portugal quiere que Cristiano regrese

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, expresó ante los medios de comunicación que el legendario anotador podría volver muy pronto a vestir la camiseta de la selección, pues aseguró que existe una postura común entre la directiva, el entrenador e incluso los jugadores, para facilitar el regreso del capitán.

"La Federación, el entrenador, todos los compañeros están alineados: queremos a Cristiano de vuelta. Espero que regrese ya durante el parón internacional de noviembre", fueron las palabras del directivo portugués.