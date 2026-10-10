Deportes

Portugal Abre Expediente Disciplinario a Cristiano Ronaldo

El delantero abandonó la concentración de la selección nacional luego de un desacuerdo con el entrenador

Cristiano Ronaldo durante un partido de la selección de PortugalCristiano Ronaldo durante un partido de la selección de Portugal | Foto: AFP

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