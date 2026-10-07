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Cristiano Ronaldo Manda Mensaje a Messi por su Retiro con Argentina: 'Todo Mi Respeto'

El portugués reconoció la trayectoria de su gran rival, quien jugó su último partido con la camiseta de su selección nacional

Cristiano Ronaldo durante un partido del Al-NassrCristiano Ronaldo durante un partido del Al-Nassr | Foto: X (@Cristiano)

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