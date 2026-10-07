Cristiano Ronaldo Manda Mensaje a Messi por su Retiro con Argentina: 'Todo Mi Respeto'

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sostuvieron, durante más de dos décadas, una de las rivalidades más apasionantes en la historia del futbol. Los dos jugadores solían competir siempre por los mismos trofeos individuales y colectivos, jugaban para clubes que son acérrimos rivales y se repartieron el Balón de Oro durante 10 años en los que solamente ellos dos obtuvieron el reconocimiento al mejor jugador del planeta.

Ahora, con ambos futbolistas llegando al ocaso de sus respectivas carreras, esa rivalidad deportiva ha tomado nuevos matices. Messi, que ayer jugó su último partido con la selección de Argentina, realizó una publicación en sus redes sociales para despedirse de la Albiceleste y, para sorpresa de muchos, recibió un mensaje de Cristiano Ronaldo.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca", escribió Leo en su cuenta oficial de Instagram, en donde expresó su sentir ante su retiro del futbol internacional. "Sé que estoy tomando la decisión correcta (...) me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras", dijo el astro argentino.

En esa misma publicación, Cristiano Ronaldo escribió un mensaje desde su propia cuenta oficial en el que reconoció la gran trayectoria de su eterno rival. "Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", fueron las palabras del portugués, quien por su parte vive una realidad muy distinta a la de Messi con su selección nacional.

Cristiano Ronaldo dio su verdad sobre la polémica en Portugal

Luego de haber abandonado la concentración de la selección portuguesa en plena Fecha FIFA, Cristiano Ronaldo lanzó un mensaje en el que contó su versión de los hechos sobre la polémica que se generó en torno al nuevo entrenador Jorge Jesús.

En un escrito de mil 740 palabras, el máximo anotador en la historia de Portugal explicó que su molestia se debió a que Jorge Jesús "rompió su palabra" con respecto a una serie de acuerdos a los que habían llegado durante los partidos de la Nations League, incluyendo una serie de declaraciones que el estratega había prometido hacer en la conferencia de prensa posterior al segundo partido de la gira.

"La conferencia de prensa no tuvo nada que ver con lo que acordamos", aseguró Ronaldo en su comunicado. "Escuché una agresión que no merecía. Fue la segunda vez que rompió su palabra", expresó.

Además, el delantero de 41 años de edad se disculpó por haber abandonado la concentración de su selección y dijo que la Federación Portuguesa de Futbol debería castigarlo por lo sucedido. Sin embargo, añadió que una vez terminada la sanción que decidan imponerle, él estará disponible para volver a jugar con la camiseta de su país.