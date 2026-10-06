Cristiano Ronaldo Responde Si Se Retira de la Selección de Portugal

Parece que la novela alrededor de Cristiano Ronaldo y la incertidumbre con respecto a su continuidad en la selección de Portugal, está cerca de llegar a su fin. El legendario jugador fue convocado para los primeros cuatro partidos de la UEFA Nations League bajo el mando de Jorge Jesús, pero solamente tuvo actividad en el primero y luego, tras un desacuerdo con el estratega, abandonó la concentración del equipo.

De acuerdo con Jesús, todo se trató de un "malentendido" que consideró "fácil de resolver". En ese sentido, el director técnico de Portugal aseguró que si Cristiano quiere regresar a la selección, tiene las puertas abiertas. "Si quiere y está jugando, estará en la próxima convocatoria, como en esta. Cris decidirá", fueron las palabras del entrenador.

Por su parte, Cristiano Ronaldo había declarado en sus redes sociales que "a su debido tiempo" contaría la verdad a todos los portugueses sobre las razones que lo motivaron a dejar la selección y finalmente el astro lusitano ya tomó su decisión y explicó qué fue lo que lo motivó a dejar la concentración del equipo y qué pasará con su futuro en el cuadro nacional de Portugal.

Cristiano Ronaldo dice que Jorge Jesús rompió su palabra

Cristiano Ronaldo realizó una publicación en sus redes sociales sobre lo que sucedió en la Fecha FIFA y el porqué decidió abandonar la concentración. "En el día del partido de Noruega, (Jorge Jesús) me preguntó si estaba listo para jugar 30 minutos. No estaba en el plan, pero dije que sí. Calenté desde el descanso y nunca me llamaron. Había roto su palabra", explicó el delantero que a su vez añadió que el no haber saludado a los aficionados tras el encuentro fue su culpa y se disculpó por ello.

Aunado a eso, Ronaldo aseguró que en una reunión que sostuvo con Jorge Jesús en la que Simao Coutinho, director deportivo del Al-Nassr, estuvo presente, el entrenador le prometió que "diría la verdad en la sala de prensa: el plan era suyo, nunca pedí minutos y hacerme calentar sin jugar fue un error", contó Cristiano.

Sin embargo, el futbolista detalló que "la conferencia de prensa no tuvo nada que ver con lo que acordamos". "Escuché una agresión que no merecía. Fue la segunda vez que rompió su palabra", expresó.

Tras esto, el delantero de 41 años de edad señaló que tomó la decisión de abandonar la concentración, algo que según sus palabras, fue un error. "Me disculpo con mis compañeros de equipo por irme. La responsabilidad es solo mía. La Federación Portuguesa de Futbol debería castigarme sin circunstancias atenuantes; como capitán, eso es un factor agravante", dijo Cristiano.

"Estaré disponible, como siempre": Cristiano Ronaldo dice que no se retira de la selección

Luego de reconocer su equivocación al abandonar la concentración de Portugal en plena Fecha FIFA, Cristiano Ronaldo anunció que no tiene planes de retirarse de la selección y mencionó que después de la suspensión que la federación decida darle, estará disponible para volver.

"Si estoy en forma, después de mi suspensión, estaré disponible como siempre, para competir y ganar por Portugal", declaró.

El máximo anotador histórico de Portugal también reveló que ha tenido conversaciones sobre partidos de despedida, pero asegura que para él, "la selección nacional significa competir".