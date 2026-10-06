Deportes

Cristiano Ronaldo Responde Si Se Retira de la Selección de Portugal

El legendario anotador abandonó la concentración del equipo en plena Fecha FIFA tras un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús

Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento del Al-NassrCristiano Ronaldo durante un entrenamiento del Al-Nassr | Foto: X (@AlNassrFC_EN)

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+